Погребняк: «Я чувствую себя тут, как рыба в воде, если играть 5 на 5 или 6 на 6»

Павел Погребняк стал лучшим игроком матча Россия - Германия на Кубке легенд.

- Очень уверенный старт сборной России на этом турнире. Россия - главный фаворит Кубка легенд?

- Я впервые участвую на этом турнире. Смотрел матч открытие Испания -Португалия, обе команды очень понравились. Но Россия выступает дома, поэтому и главный фаворит.

- Вы стали лучшим игроком матча. Насколько большая разница между большим футболом и таким?

- Мне всегда импонировала игра 5 на 5, 6 на 6, вот такой футбол. Я чувствую себя тут, как рыба в воде. Что касается лучшего игрока, как с такими партнерами можно не забивать? Спасибо им.

- Почему так получается, что во время официальных игр мы зачастую проигрываем немцам, а здесь выходим и всегда побеждаем.

- В мое время мы с немцами очень достойно сражались. Я помню, и в Дортмунде, и в Москве в Лужниках. Я своей сборной доволен», - передает слова Погребняка корреспондент «Евро-футбол.Ру» Николай Алексеев.