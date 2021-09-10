Бывший нападающий сборной Португалии Угу Алмейда поделился мыслями о работе Руя Витории в «Спартаке».

«Я бы не очень хотел говорить об этой ситуации. Мы приехали на Кубок легенд для того, чтобы наслаждаться игрой на этом турнире. Для меня Витория - блестящий тренер, который выполнял очень хорошую работу в клубах. Я бы не хотел оценивать его работу сейчас», - передает слова Уго Алмейды корреспондент «Евро-Футбол.ру» Николай Алексеев.

Под руководством Витории «красно-белые» не смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, а в Премьер-лиге занимают десятое место после шести туров.