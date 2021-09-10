Бывший нападающий сборной Португалии Угу Алмейда стал лучшим игроком матча открытия Кубка легенд между Португалией и Испанией.

- Какие у вас ощущения после игры?

- Ощущения сладко-горькие. Остался привкус. Был сложный матч, мы вроде бы выигрывали, но потом упустили преимущество. Ждем следующей игры, посмотрим.

- Испания принципиальный соперник для вас?

-Я не могу так сказать. Любой соперник для нас принципиален. Мы будем ещё играть с командой всех звезд, это тоже очень важный соперник. Главное, что мы получали хорошие эмоции и удовольствие от этого глобального мероприятия.

- Какие цели у вас на турнир?

- Главная цель - это то, что я сейчас здесь нахожусь, в моменте. Я встретился с моими друзьями и коллегами, которых не видел очень давно. Мы долго не играли с ними вместе. Конечно, цель есть победить, но не только такая цель», - передает слова Уго Алмейды корреспондент «Евро-Футбол.ру» Николай Алексеев.

Матч завершился вничью со счетом 6:6.