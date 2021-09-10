Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 120 Комментарии
Премьер-лига

Алмейда: «Цель - победа на Кубке легенд» эксклюзив

10 Сентября 2021 • 13:26 Комментировать

Бывший нападающий сборной Португалии Угу Алмейда стал лучшим игроком матча открытия Кубка легенд между Португалией и Испанией.

- Какие у вас ощущения после игры?

- Ощущения сладко-горькие. Остался привкус. Был сложный матч, мы вроде бы выигрывали, но потом упустили преимущество. Ждем следующей игры, посмотрим.

- Испания принципиальный соперник для вас?

-Я не могу так сказать. Любой соперник для нас принципиален. Мы будем ещё играть с командой всех звезд, это тоже очень важный соперник. Главное, что мы получали хорошие эмоции и удовольствие от этого глобального мероприятия.

- Какие цели у вас на турнир?

- Главная цель - это то, что я сейчас здесь нахожусь, в моменте. Я встретился с моими друзьями и коллегами, которых не видел очень давно. Мы долго не играли с ними вместе. Конечно, цель есть победить, но не только такая цель», - передает слова Уго Алмейды корреспондент «Евро-Футбол.ру» Николай Алексеев.

Матч завершился вничью со счетом 6:6.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Угу Алмейда
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
11.09  14:00 Локомотив Москва ... Крылья Советов 1.77 3.9 4.6
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Сентября
14:35 · Россия. Премьер-лига
Данни попросил дать Витории больше времени
14:11 · Россия. Премьер-лига
Погребняк: «Я чувствую себя тут, как рыба в воде, если играть 5 на 5 или 6 на 6»
14:10 · Россия. Премьер-лига
Шварц высказался об игре «Нижнего Новгорода»
13:51 · Россия. Премьер-лига
Промес: «Не уйду, пока «Спартак» не возьмет новый значимый трофей» 1
13:32 · Россия. Премьер-лига
Алмейда поделился мнением о главном тренере «Спартака» Витории эксклюзив
13:26 · Россия. Премьер-лига
Алмейда: «Цель - победа на Кубке легенд» эксклюзив
13:15 · Россия. Премьер-лига
​«Арсенал» - ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России – 12 сентября 2021
12:47 · Россия. Премьер-лига
На ближайших домашних матчах «Зенита» стадион может быть заполнен на 30 процентов
12:41 · Россия. ФНЛ
Экс-игрок «Кубани» стал тренером «Марселя»
11:52 · Россия. Премьер-лига
Шмурнов устроил скандал в студии с Андроновым 1
11:40 · Россия. Премьер-лига
Титов: «Лимит убил целое поколение» 3
10:54 · Россия. Премьер-лига
Титов: «Смолов - главная звезда РПЛ после ухода Влашича»
09:15 · Россия. Премьер-лига
«Милан» готов платить Азмуну больше, чем «Зенит» 1 слухи
09:03 · Россия. Премьер-лига
Хабиб оценил бойцовские навыки Джикии
00:54 · Россия. Премьер-лига
Роспотребнадзор подал в суд на РПЛ и стадион «Калининград» - на арене проходил матч за Суперкубок России
Все новости
Рекомендуем