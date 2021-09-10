Титов: «Лимит убил целое поколение»

Экс-полузащитник московского «Спартака», а ныне футбольный тренер Егор Титов высказался в поддержку возможной отмены лимита на легионеров в российском футболе.

«Лимит убил целое поколение. Были перспективные ребята, но многие пропали. Все потому, что в раннем возрасте деньги падали сверху. Надо делать лимит зарплат», - передает слова специалиста Sport24.

Напомним, что с нынешнего сезона лимит на иностранных футболистов в российском чемпионате действует по схеме «8 легионеров + 17 россиян» в заявке команды.

В новом розыгрыше РПЛ лидерство после шести туров захватил петербургский «Зенит». Вторым идет «Динамо», а третьим - «Сочи.