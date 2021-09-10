Хабиб оценил бойцовские навыки Джикии

Легенда ММА Хабиб Нурмагомедов, владевший чемпионским поясом в легком дивизионе UFC, поделился мнением о бойцовских качествах защитника сборной России и «Спартака» Георгия Джикии.

«В борьбе он слабенький. Его ударку не знаю. Нормально ногами бьет», - сказал Нурмагомедов в видео, опубликованном в «Инстаграме».

Ранее в СМИ сообщалось, что экс-чемпион UFC хочет начать футбольную карьеру. Интерес к Хабибу проявлял «КАМАЗ». Коллектив из Набережных Челнов играет в первенстве ФНЛ. По итогам девяти туров команда набрала 17 пунктов и находится на четвертом месте в турнирной таблице.