Роспотребнадзор подал в суд на РПЛ и стадион «Калининград» - на арене проходил матч за Суперкубок России

Роспотребнадзор подал в Ленинградский районный суд города Калининграда два иска на российскую Премьер-лигу и на стадион «Калининград». Причина этому - нарушение санитарно-эпидемиологических требований во время матча за Суперкубок России между питерским «Зенитом» и московским «Локомотивом».

Пресс-служба районного суда Калининграда сообщает, что конкретно были указаны такие несоблюдения рекомендаций, как отсутствия защитных масок на лицах болельщиков, игнорирование социальной дистанции между фанатами, а также массовое скопление людей на трибунах.

Стоит отметить, что тот поединок отведали около 14 тысяч человек. К слову, встреча проходила еще в середине лета, а именно 17 июля.