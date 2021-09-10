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Премьер-лига

Роспотребнадзор подал в суд на РПЛ и стадион «Калининград» - на арене проходил матч за Суперкубок России

10 Сентября 2021 • 00:54 Комментировать

Роспотребнадзор подал в Ленинградский районный суд города Калининграда два иска на российскую Премьер-лигу и на стадион «Калининград». Причина этому - нарушение санитарно-эпидемиологических требований во время матча за Суперкубок России между питерским «Зенитом» и московским «Локомотивом».

Пресс-служба районного суда Калининграда сообщает, что конкретно были указаны такие несоблюдения рекомендаций, как отсутствия защитных масок на лицах болельщиков, игнорирование социальной дистанции между фанатами, а также массовое скопление людей на трибунах.

Стоит отметить, что тот поединок отведали около 14 тысяч человек. К слову, встреча проходила еще в середине лета, а именно 17 июля.

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РПЛ Стадион Калининград
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