​Представитель только одного клуба РПЛ проголосовал против тендера на медиаправа

В четверг вечером было официально объявлено о том, что в ближайшие 32 дня должен быть проведён тендер на реализацию медиаправ. Контракт РПЛ с действующим вещателем – «Матч ТВ» – рассчитан до конца текущего сезона.

Как сообщает журналист Константин Алексеев в своём телеграм-канале «Alexeev ньюс», представитель только одного клуба РПЛ проголосовал против тендера. Это был представитель «Зенита».

Стоит сказать, что спонсором «Зенита» является компания «Газпром», а «Матч ТВ» входит в холдинг «Газпром-Медиа».

Добавим, что новый контракт по медиаправам будет рассчитан на три сезона, начиная со следующего.