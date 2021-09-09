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Премьер-лига

​Представитель только одного клуба РПЛ проголосовал против тендера на медиаправа

09 Сентября 2021 • 19:56 Комментировать

В четверг вечером было официально объявлено о том, что в ближайшие 32 дня должен быть проведён тендер на реализацию медиаправ. Контракт РПЛ с действующим вещателем – «Матч ТВ» – рассчитан до конца текущего сезона.

Как сообщает журналист Константин Алексеев в своём телеграм-канале «Alexeev ньюс», представитель только одного клуба РПЛ проголосовал против тендера. Это был представитель «Зенита».

Стоит сказать, что спонсором «Зенита» является компания «Газпром», а «Матч ТВ» входит в холдинг «Газпром-Медиа».

Добавим, что новый контракт по медиаправам будет рассчитан на три сезона, начиная со следующего.

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Зенит РПЛ
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