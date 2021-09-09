​Где заканчивали команды, занимавшие после шести туров место «Спартака»

«Спартак» очень плохо стартовал в новом чемпионате России. После шести сыгранных туров команда Руя Витории с семью очками в активе занимает только десятое место в турнирной таблице. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило вернуться в прошлое и посмотреть, как завершали сезон команды, которые после шести туров шли в российском чемпионате десятыми. Мы взяли только эпоху Премьер-лиги, которая берёт отсчёт в 2002 году.

Сезон 2002

«Крылья Советов», итог – 5 место.

Первый чемпионат России под управлением созданной Премьер-лиги прошёл в 2002 году. После шести туров не десятой строчке располагались «Крылья Советов», в активе которых было шесть зачётных баллов. В итоге самарцы прибавили и финишировали пятыми, оставшись в одном очке от еврокубковой зоны.

Сезон 2003

«Черноморец» (Новороссийск), итог – 16 место (вылет).

В сезоне 2003 десятым после шести туров Премьер-лиги шёл новороссийский «Черноморец», который только повысился в классе до наивысшего дивизиона. Удержаться в элите российского футбола «морякам» не удалось. Они заняли последнее место в чемпионате и вылетели.

Сезон 2004

«Сатурн», итог – 7 место.

В 2004 году на отметке в шесть туров на десятой строчке в таблице Премьер-лиги располагался «Сатурн». Клуб из Раменского в том сезоне был твёрдым середняком элитного дивизиона. Чемпионат он завершил на седьмой позиции, отстав от зоны Кубка УЕФА на пятнадцать зачётных баллов.

Сезон 2005

«Рубин», итог – 4 место (билет в Кубок УЕФА).

Смотрим дальше. В 2005 году по завершению шестого тура чемпионата России десятым в табели о рангах шёл «Рубин». По ходу турнирной дистанции казанцам удалось совершить подъём. «Рубиновые» заняли четвёртое итоговое место и получили путёвку в квалификацию Кубка УЕФА.

Сезон 2006

«Сатурн», итог – 11 место.

Спустя два года на десятом месте после шести игровых дней в Премьер-лиге снова шёл «Сатурн». В этой же зоне команда из Раменского и осталась, финишировав одиннадцатой. «Сатурн» по итогу оказался ближе к еврокубкам (9 очков), чем к зоне вылета (15 очков).

Сезон 2007

«Сатурн», итог – 5 место (билет в Кубок Интертото).

И снова «Сатурн». В очередной раз именно «инопланетяне» располагались на десятой позиции, когда завершились матчи шести туров Премьер-лиги России сезона 2007. Вот только на этот раз чемпионат сложился для команды куда более удачно. «Сатурн» занял пятое место и отправился в Кубок Интертото.

Сезон 2008

«Зенит», итог – 5 место (билет в Лигу Европы)

В 2008 году «Зенит» выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Чемпионат же того года для питерцев начался неудачно – действующие чемпионы России в шести стартовых турах добились одной победы при четырёх ничьих и одном поражении. С семью очками «Зенит» занимал десятое место, как и «Спартак» сейчас. В конечном итоге питерцы финишировали пятыми и получили билет в Лигу Европы.

Сезон 2009

«Томь», итог – 9 место.

В сезоне 2009 года после преодоления отметки в шесть туров десятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги занимала «Томь». Томичи так и остались в том чемпионате крепким середняком – в итоге они заняли девятое место.

Сезон 2010

«Локомотив», итог - 5 место (билет в Лигу Европы).

В последнем сезоне Премьер-лиги по системе «весна-осень» после шести туров на десятой строчке шёл топ-клуб – московский «Локомотив», в активе которого было только семь очков. Тот чемпионат «железнодорожники» завершили на пятой позиции и завоевали билет в Лигу Европы.

Сезон 2012/2013

«Амкар», итог – 11 место.

Сезон 2011/2012 был переходным на систему «осень-весна». Чемпионат проводился в два этапа, так что для нашей оценки он не подходит. Не формат, как говорится. Перескакиваем сразу к привычному гладкому формату сезона 2012/2013. После шести туров десятую строчку с восемью баллами в кармане занимал «Амкар». В итоге пермяки заняли одиннадцатое место, избежав стыковых игр только за счёт превосходства над «Волгой» и «Ростовом» по дополнительным показателям.

Сезон 2013/2014

«Рубин», итог – 9 место.

В сезоне 2013/2014 на десятой позиции в турнирной лестнице после шести туров шёл «Рубин». Казанцы, что интересно, на тот момент не имели поражений – у них была одна победа и сразу пять ничьих. По итогу чемпионата «рубиновые» так и остались середняком с девятым местом.

Сезон 2014/2015

«Рубин», итог – 5 место (билет в Лигу Европы).

В следующем чемпионате «Рубин» снова шёл десятым после шести игровых дней. Только на этот раз казанская команда последующие двадцать четыре тура провела более успешно. «Рубиновые» финишировали пятыми и стали обладателями билета в Лигу Европы.

Сезон 2015/2016

«Урал», итог – 8 место.

Шесть лет назад после шести туров на десятой позиции в таблице Премьер-лиги располагался «Урал», у которого было только пять очков в кармане. В итоге «шмели» из Екатеринбурга замкнули первую восьмёрку чемпионата.

Сезон 2016/2017

«Рубин», итог – 9 место.

В сезоне 2016/2017 «Рубин» в шести стартовых турах чемпионата раздобыл шесть зачётных баллов и довольствовался десятой строкой в турнирной лестнице. Итоговая позиция казанцев не слишком отличалась – девятое место.

Сезон 2017/2018

«Урал», итог – 12 место.

В шести стартовых турах Премьер-лиги в сезоне 2017/2018 «Урал» пять раз сыграл вничью и один раз выиграл. «Шмели» занимали десятое текущее место, а в итоге финишировали чуть ниже – на двенадцатой строчке.

Сезон 2018/2019

«Рубин», итог – 11 место.

Три года назад десятая позиция после шести игровых дней чемпионата России принадлежала «Рубину». По итогу сезона Премьер-лиги казанская команда в этой зоне таблицы и осталась, заняв одиннадцатое место.

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Сезон 2019/2020

«Уфа», итог – 9 место.

В сезоне 2019/2020 на десятой строчке Премьер-лиги после шести сыгранных туров находилась «Уфа». Если сравнивать то положение команды с итоговым, то получился прыжок вверх на одну строчку – «горожане» заняли девятое место.

Сезон 2020/2021

«Рубин», итог – 4 место (билет в Лигу конференций).

И снова «Рубин». Именно казанцы в прошлом сезоне шли десятыми на отметке в шесть пройденных туров Премьер-лиги. По ходу сезона казанцы значительно улучшили своё турнирное положение. В итоге они финишировали четвёртыми и попали в Лигу конференций, где уже успели провалиться.

Сезон 2021/2022

«Спартак», итог - ?

Какое же место сможет занять «Спартак», который в апреле будет отмечать 100 лет с момента своего основания? Судя по информации, собранной выше, место в тройке «красно-белым» не светит. Лучший результат показал «Рубин», который после шести туров в прошлом сезоне был десятым, а в итоге финишировал четвёртым. В большинстве же случаев команды, которые шли на десятом месте на этой отметке сезона, становились середняками и в еврокубки не попадали.