​РПЛ анонсировала тендер на реализацию медиаправ и определила сроки

Премьер-лига России официально подтвердила, что права на показ матчей российского чемпионат на срок с сезона 2022/2023 по сезон 2025/2026 будут реализованы через проведение тендера.

В четверг члены правления РПЛ успели рассмотреть предложение текущего вещателя – «Матч ТВ» имел приоритетное право сделать и обсудить своё предложение. Большинством голосов правление решило проводить конкурс, чтобы соблюсти принципы честности и открытости при выборе вещателя.

Правление Премьер-лиги установило сроки проведения тендера – до 11 октября.

Ранее сообщалось, что в тендере на показ РПЛ ожидается пять участников.