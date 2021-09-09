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Премьер-лига

​РПЛ анонсировала тендер на реализацию медиаправ и определила сроки

09 Сентября 2021 • 19:20 Комментировать

Премьер-лига России официально подтвердила, что права на показ матчей российского чемпионат на срок с сезона 2022/2023 по сезон 2025/2026 будут реализованы через проведение тендера.

В четверг члены правления РПЛ успели рассмотреть предложение текущего вещателя – «Матч ТВ» имел приоритетное право сделать и обсудить своё предложение.  Большинством голосов правление решило проводить конкурс, чтобы соблюсти принципы честности и открытости при выборе вещателя.

Правление Премьер-лиги установило сроки проведения тендера – до 11 октября.

Ранее сообщалось, что в тендере на показ РПЛ ожидается пять участников.

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Евро-Футбол.Ру,
РПЛ Матч ТВ
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