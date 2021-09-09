​В тендере на показ РПЛ ожидается пять участников

Действующий телевизионный контракт на право показа матчей Премьер-лиги России рассчитан до завершения текущего сезона. Ожидается, что в рамках борьбы за новый контракт будет проведён тендер. Телеграм-канал «Первый спорт» информирует о том, что в тендере будет пять участников. Показывать матчи российского чемпионата хотят «Матч ТВ», «Первый канал», Okko, «Яндекс» и Star (МегаФон).

Ранее появилась информация о том, что большинство клубов Премьер-лиги не устроили условия нового контракта, которые предложил текущий вещатель – «Матч ТВ».

После сентябрьской паузы на матчи сборных чемпионат России возобновится уже 11 сентября.