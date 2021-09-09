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Премьер-лига

​Арустамян объяснил, почему переход Кастильехо в ЦСКА сорвался

09 Сентября 2021 • 18:37 Комментировать

Эксперт по итальянскому футболу, известный инсайдер Нобель Арустамян посредством своего телеграм-канала объяснил срыв перехода Самуэля Кастильехо из «Милана» в ЦСКА. Арустамян написал, что клубы согласовали бесплатную аренду, в рамках которой «армейцы» были готовы взять на себя зарплату испанца в 2 миллиона евро. Однако ближе к закрытию трансферного окна авторизацию на ведение переговоров получило агентство Stellar Sports. Оно вышло на ЦСКА с новыми требованиями – 3,5 миллионов евро зарплаты для Кастильехо и 1 миллион евро комиссионных. Московские «армейцы» не согласились на эти условия.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан ЦСКА Москва Нобель Арустамян Самуэль Кастильехо Трансферы футбола - лето 2021
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