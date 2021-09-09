​Арустамян объяснил, почему переход Кастильехо в ЦСКА сорвался

Эксперт по итальянскому футболу, известный инсайдер Нобель Арустамян посредством своего телеграм-канала объяснил срыв перехода Самуэля Кастильехо из «Милана» в ЦСКА. Арустамян написал, что клубы согласовали бесплатную аренду, в рамках которой «армейцы» были готовы взять на себя зарплату испанца в 2 миллиона евро. Однако ближе к закрытию трансферного окна авторизацию на ведение переговоров получило агентство Stellar Sports. Оно вышло на ЦСКА с новыми требованиями – 3,5 миллионов евро зарплаты для Кастильехо и 1 миллион евро комиссионных. Московские «армейцы» не согласились на эти условия.