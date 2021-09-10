«Спартак» вернул Мирзова в «Химки», «Зенит» - Крицюка в РПЛ, а ЦСКА отказали два испанца: закрытие трансферного окна

Захлопнулось трансферное окно в РПЛ, которое ещё на неделю продлило европейскую активность. Клуб из топ-5 чемпионатов пытались скинуть своих футболистов в аренду, до ЦСКА мог доехать даже игрок «Барселоны», но не сложилось. Зато вернулся в РПЛ Станислав Крицюк, а Магомед Шапи-Сулейманов Россию покинул. «Евро-футбол.ру» резюмирует, что произошло на трансферном рынке за последнюю его неделю. Самые горячие переходы (не только свершившиеся) в нашем традиционном дайджесте.

Российская премьер-лига

«Спартак» отдал Мирзова и «зажал» Мелкадзе

Максимально логичными трансферами закрыл окно «Спартак», но и тут не обошлось без скандалов. Инсайдеры трубят, что Руй Витория лично подошёл к Мирзову и сказал, мол ты нужен команде и точно останешься, а уже через пару дней была оформлена аренда Резиуана в «Химки». Зато остался Георгий Мелкадзе, на которого по той же схеме претендовал «Сочи». Здесь голос Витории услышали. Купить на флажке Данила Глебова у «Ростова» не получилось, поэтому трансферная кампания «Спартака» завершилась максимально тихо – только Мирзов был вновь арендован «Химками».

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«Зенит» выкупил «бесплатного» Крицюка

Чемпион России тоже блистал под закрытие окна, совершив лишь один трансфер. И это тоже возвращение. Но если Мирзов вернулся в Подмосковье, то Крицюк – в Россию. Вроде бы хороший трансфер: опытный голкипер под Лигу чемпионов на случай травмы Михаила Кержакова. Знаком с российскими реалиями, выступал за «Краснодар», неплохо проявил себя в Португалии. Но самое смешное, что всего два месяца назад Крицюка можно было подписать бесплатно. А когда спохватился «Зенит» - заплатить пришлось уже 2 млн евро. И ещё 4 млн евро «Жил Висенте», бесплатно подписавший Станислава после «Белененсеша», может получить бонусами. Тот случай, когда реакция решает всё.

ЦСКА скинул молодёжь, но не договорился с испанцами

Под закрытие окна «армейцы» судорожно искали более-менее статусную замену Николе Влашичу. Но найти кого-то по средствам не удалось. Наиболее реальными были две кандидатуры – Саму Кастильехо из «Милана» и Алекс Кольядо из «Барселоны». С первым не удалось договориться из-за финансовых запросов клуба. «Россонери» хотели 1 млн евро за аренду Кастильехо, а ЦСКА согласился платить только зарплату. Второй сам не захотел в Россию, сосредоточившись на усердных тренировках в Каталонии. Так и сорвались оба испанских варианта.

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И если укрепиться команду в спешке ожидаемо не получилось, то разгрузиться «армейцы» смогли. А пунктом разгрузки выступил ивановский «Текстильщик», выступающий в «лучшей лиге мира». Сразу три игрока ЦСКА отправились в ФНЛ – Вадим Карпов, Лассана Н’Диайе и Тигран Аванесян. И если последние двое не удивили, то Карпов за последние полтора года проделал удивительный путь от основы ЦСКА и Лиги чемпионов до борьбы за выживание во втором по силе российском дивизионе.

«Краснодар» планомерно избавился от воспитанников

Эх, а такие разговоры были про академию «Краснодара». Но только Матвей Сафонов смог дорасти до основного состава. И то совершил уже три результативные ошибки на старте сезона. Даниила Уткина отправили в аренду в Грозный. Пусть он там и кладёт штрафные с завидной регулярностью, но это явно не намёк на светлое будущее в Краснодаре. Иван Игнатьев пылится на скамейке «Рубина», даже когда у Слуцкого нет здоровых форвардов. Леонид Викторович предпочитает отправлять на острие Костюкова. И вот, отплыл последний из могикан. Магомед-Шапи Сулейманов, за которого 20 млн евро была готова когда-то выложить дортмундская «Боруссия», уехал в бесплатную аренду. Турецкий «Гиресунспор» принял Шапи на этот сезон. Сулейманов точно не ухудшит положение дел. За первые три тура его новый клуб ни разу не забил, и не набрал ни одного очка в чемпионате Турции.

Европейские чемпионаты

Маршрут Испания - Турция

Турция вообще стала самым популярным маршрутом для начала сентября, ведь трансферное окно там работало даже после закрытия российского. Воспользовалась этой опцией «Барселона», наконец скинувшая Миралема Пьянича. «Ювентус» так и не смог вернуть боснийца, а договорился по нему «Бешикташ». За год турецкий клуб выплатит Миралему 2,75 млн евро, а это – всего лишь 25% зарплаты Пьянича. Остальное выплатит «Барселона», которая к тому же ничего не получит за эту аренду.

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Был трансфер и в обратную сторону. Радамелю Фалькао наскучил берег турецкий и он решил в пожарном порядке разорвать контракт с «Галатасараем». Скучать колумбийскому форварду не пришлось, тут же было подписано соглашение с новичком Ла Лиги «Райо Вальекано». Эль Тигре вернулся, трепещи Испания! Именно на Примеру пришлись лучшие годы Фалькао, всего за два сезона в мадридском «Атлетико» Радамель наколотил 52 мяча.