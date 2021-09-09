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Премьер-лига

​Большинство клубов РПЛ склоняются к отклонению предложения «Матч ТВ»

09 Сентября 2021 • 16:56 Комментировать

В последние недели в российском футбольном обществе активно обсуждается вопрос о телевизионных правах на показ матчей Премьер-лиги со следующего сезона. Действующий контракт рассчитан до завершения текущего сезона, и он предусматривает приоритетное право для «Матч ТВ» на обсуждение своего нового предложения. По данным РБК, это предложение не устроило большинство клубов. Отмечается, что часть клубов выступают за проведение тендера.

Ранее появлялась информация о том, что купить права на показ матчей Премьер-лиги России хочет Okko Sport.

После сентябрьской паузы на матчи сборных чемпионат России возобновится уже 11 сентября.

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