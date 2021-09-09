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Премьер-лига

Семак - об отстранении Малкома и Клаудиньо: «Абсолютно абсурдная ситуация»

09 Сентября 2021 • 13:59 Комментировать (1)

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказал свое мнение относительно решения ФИФА по бразильским легионерам команды Малкому и Клаудиньо. Игрокам запретили играть за «сине-бело-голубых» до 14 сентября.

«Абсурдная ситуация. Это ненормально, когда клуб не может рассчитывать на троих основных футболистов. Странное решение со стороны всех инстанций», - поведал специалист в беседе с клубной пресс-службой.

Из-за отстранения бразильские полузащитники не помогут команде в поединках с грозненским «Ахматом» в Премьер-лиге, а также лондонским «Челси» в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Малком Клаудиньо
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Комментарии (1)
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Андрей Трунов
09 Сентября 2021 в 14:17
То, что можно "Зениту" внутри страны - нельзя в мировом масштабе. Тут всё просто.
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