Семак - об отстранении Малкома и Клаудиньо: «Абсолютно абсурдная ситуация»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказал свое мнение относительно решения ФИФА по бразильским легионерам команды Малкому и Клаудиньо. Игрокам запретили играть за «сине-бело-голубых» до 14 сентября.

«Абсурдная ситуация. Это ненормально, когда клуб не может рассчитывать на троих основных футболистов. Странное решение со стороны всех инстанций», - поведал специалист в беседе с клубной пресс-службой.

Из-за отстранения бразильские полузащитники не помогут команде в поединках с грозненским «Ахматом» в Премьер-лиге, а также лондонским «Челси» в Лиге чемпионов.

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