Крал: «Спартак» навсегда останется в моём сердце»

Чешский полузащитник Алекс Крал, перешедший в летнее трансферное окно в лондонский «Вест Хэм», обратился к московскому «Спартаку».

«Хочу поблагодарить «красно-белых» за эти два года. Спасибо руководству, тренерскому штабу, администрации и медикам. Здоровья вам всем и успешного сезона. Я был горд играть за лучший клуб России. «Спартак» навсегда останется в моем сердце», - гласит сообщение хавбека в инстаграм-аккаунте.

Крал перебрался в английский клуб на правах аренды. Срок действия соглашения рассчитан до окончания сезона-2021/2022.

Ранее стало известно, что Алекс включен в заявку «молотобойцев» на Лигу Европы.