Агент форварда «Атлетико Минейро» опроверг слухи о предложении от ЦСКА

Футбольный агент Джулиано Родригес, который представляет интересы бразильского форварда Савио, высказался насчет возможного перехода 17-летнего игрока в московский ЦСКА.

«Предложений в «Атлетико Минейро» по Савио от ЦСКА не приходило. В наше агентство тоже не обращались», - передает слова агента Sport24.

Ранее СМИ сообщали, что «армейцы» готовы заплатить за трансфер футболиста десять миллионов евро. Действующее соглашение Савио с «Атлетико Минейро» рассчитано до середины 2023 года.

По итогам шести туров ЦСКА имеет в своем активе девять очков и занимает седьмое место в таблице Премьер-лиги.