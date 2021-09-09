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Премьер-лига

Агент форварда «Атлетико Минейро» опроверг слухи о предложении от ЦСКА

09 Сентября 2021 • 13:38 Комментировать

Футбольный агент Джулиано Родригес, который представляет интересы бразильского форварда Савио, высказался насчет возможного перехода 17-летнего игрока в московский ЦСКА.

«Предложений в «Атлетико Минейро» по Савио от ЦСКА не приходило. В наше агентство тоже не обращались», - передает слова агента Sport24.

Ранее СМИ сообщали, что «армейцы» готовы заплатить за трансфер футболиста десять миллионов евро. Действующее соглашение Савио с «Атлетико Минейро» рассчитано до середины 2023 года.

По итогам шести туров ЦСКА имеет в своем активе девять очков и занимает седьмое место в таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Савио
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