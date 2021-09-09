Назначены судьи на матчи седьмого тура РПЛ

Назначены арбитры на поединки седьмого тура чемпионата России, об этом сообщается в твиттер-аккаунте РФС.

Центральную встречу между «Ростовом» и «Краснодаром» обслужит бригада судей во главе с Алексеем Матюниным. Сергей Иванов получил назначение на матч «Спартак» - «Химки», а Евгений Кукуляк отработает на поединке «Зенит» - «Ахмат».

Матчи пройдут с 11 по 13 сентября.

После шести туров российской Премьер-лиги первое место в таблице занимает «Зенит», набравший 14 баллов. На второй строчке располагается московское «Динамо», а «Сочи» замыкает тройку лидеров.