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Премьер-лига

Аленичев ждёт возвращения Дзагоева в сборную России

09 Сентября 2021 • 11:29 Комментировать

Экс-тренер столичного «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев по-прежнему может быть полезен сборной России. Слова специалиста передает «Спорт-экспресс».

Тренер призвал Дзагоева как можно быстрее набрать оптимальную форму. Аленичев считает, что с возвращением Алана у сборной России появится комбинационный стиль. По словам специалиста, Дзагоев является одним из лучших полузащитников и распасовщиков Премьер-лиги.

Напомним, что 31-летнего полузащитника последний раз вызывали в национальную команду в 2018 году. На счету Алана 58 проведенных матчей за сборную и девять забитых мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Аленичев Алан Дзагоев
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