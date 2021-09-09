Аленичев ждёт возвращения Дзагоева в сборную России

Экс-тренер столичного «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев по-прежнему может быть полезен сборной России. Слова специалиста передает «Спорт-экспресс».

Тренер призвал Дзагоева как можно быстрее набрать оптимальную форму. Аленичев считает, что с возвращением Алана у сборной России появится комбинационный стиль. По словам специалиста, Дзагоев является одним из лучших полузащитников и распасовщиков Премьер-лиги.

Напомним, что 31-летнего полузащитника последний раз вызывали в национальную команду в 2018 году. На счету Алана 58 проведенных матчей за сборную и девять забитых мячей.