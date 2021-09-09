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Премьер-лига

Агент Клаудиньо и Малкома отреагировал на отстранение игроков от матчей «Зенита»

09 Сентября 2021 • 10:59 Комментировать

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо, раскритиковал ФИФА за временное отстранение своих клиентов от матчей за петербургский коллектив.

«Несправедливая ситуация! «Зенит» отпустил Малкома на Олимпиаду, тот принес сборной золото, а теперь вынужден лишиться двух игроков на важные матчи. Это неправильно», - приводятся слова агента на страницах Sport24.

Ранее стало известно, что ФИФА запретила бразильским легионерам играть за «сине-бело-голубых» до 14 сентября.

Таким образом, полузащитники не смогут помочь команде в грядущих поединках против грозненского «Ахмата» и лондонского «Челси». Игры пройдут 11 и 14 сентября соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Малком Клаудиньо
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