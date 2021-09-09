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Премьер-лига

Аленичев высказался о непопадании Дзюбы в сборную России

09 Сентября 2021 • 09:41 Комментировать (2)

Известный российский специалист Дмитрий Аленичев, ранее поработавший главным тренером московского «Спартака» и красноярского «Енисея», отреагировал на невызов форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в сборную России на матчи отборочного цикла чемпионата мира-2022.

В интервью «Спорт-экспрессу» наставник заявил, что главный тренер команды Валерий Карпин принял правильное решение относительно Дзюбы. Главными причинами невызова Аленичев назвал плохую форму футболиста на старте сезона и потерю места в стартовом составе «Зенита».

«Думаю, Дзюба понимает, что сейчас шанса не достоин. Карпин никого за старые заслуги звать не станет», - сказал специалист.

В сентябрьских матчах отбора ЧМ-2022 сборная России набрала семь баллов и занимает второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Аленичев Артём Дзюба
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Комментарии (2)
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SpaM
09 Сентября 2021 в 10:03
За старые заслуги? А какие у Бзюбы старые заслуги? Голы Лихтенштейну и Люксембургу?
Crocodile
09 Сентября 2021 в 09:57
а Дзюба то попал на сборную России.
и не раз. с разных углов и дистанций.
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