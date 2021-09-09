Аленичев высказался о непопадании Дзюбы в сборную России

Известный российский специалист Дмитрий Аленичев, ранее поработавший главным тренером московского «Спартака» и красноярского «Енисея», отреагировал на невызов форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в сборную России на матчи отборочного цикла чемпионата мира-2022.

В интервью «Спорт-экспрессу» наставник заявил, что главный тренер команды Валерий Карпин принял правильное решение относительно Дзюбы. Главными причинами невызова Аленичев назвал плохую форму футболиста на старте сезона и потерю места в стартовом составе «Зенита».

«Думаю, Дзюба понимает, что сейчас шанса не достоин. Карпин никого за старые заслуги звать не станет», - сказал специалист.

В сентябрьских матчах отбора ЧМ-2022 сборная России набрала семь баллов и занимает второе место в турнирной таблице.