​«Бенфика», вероятно, просила у «Зенита» 80 млн евро за Рафу

В летнее трансферное окно «Зенит» проявлял интерес к полузащитнику «Бенфики» Рафе Силве. Сообщалось, что питерцы предлагали лиссабонским «орлам» 30 миллионов евро за 28-летнего игрока.

Теперь A Bola пишет о том, что в ответ «Бенфика» заявила о готовности продать Рафу только за прописанные в контракте отступные. Речь идёт о 80 миллионах евро.

Интересно, что авторитетный портал transfermarkt оценивает Рафу Силву в 23 миллиона евро. Полузащитник выступает за «Бенфику» с лета 2016 года после перехода из «Браги».

Напомним, что летнее трансферное окно в российской Премьер-лиге было закрыто во вторник, 7 сентября.