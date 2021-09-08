​Сайманов: «За Хвичу не предложили даже рубль»

Летом Хвичу Кварацхелию слухи связывали со многими европейскими клубами, но в конечном итоге полузащитник остался в «Рубине». Рустем Сайманов, который в казанском клубе занимает должность генерального директора, рад сохранению Хвичи в команде. При этом он рассказал «Бизнес Online», что «рубиновые» были готовы к переговорам, однако ни одного предложения не поступило.

«Вот прислали хотя бы предложение на рубль, я тогда сказал бы, что на такое не готов. Но ведь даже на рубль не прислали, поэтому о чём тут ещё говорить», - высказался Сайманов.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 20-летнего Хвичу Кварацхелию в 18 миллионов евро.