​Нагучев: «Комментаторам «Матч ТВ» запретили обсуждать только одного бразильца из «Зенита»

Комментатор Роман Нагучев с иронией отреагировал на критику телеграм-канала «Дай ударить», заключающуюся в особенном отношении комментаторов «Матч ТВ» к «Зениту». «Дай ударить» обращал внимание на то, что никто из комментаторов в социальных сетях не писал по поводу ситуации с отстранением Малкома и Клаудиньо от выступлений за «Зенит» на пять дней.

«Должен пояснить, что комментаторам «Матч ТВ» запретили обсуждать только одного бразильца на выбор и выдали анкету, где нужно было поставить галочку напротив Малкома или Клаудиньо», - с юмором написал Нагучев.

Комментатор добавил, что он выбрал Клаудиньо, а вот Дмитрий Шнякин выбрал Сергея Семака, посчитав его бразильцем.