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Премьер-лига

​Нагучев: «Комментаторам «Матч ТВ» запретили обсуждать только одного бразильца из «Зенита»

08 Сентября 2021 • 17:54 Комментировать

Комментатор Роман Нагучев с иронией отреагировал на критику телеграм-канала «Дай ударить», заключающуюся в особенном отношении комментаторов «Матч ТВ» к «Зениту». «Дай ударить» обращал внимание на то, что никто из комментаторов в социальных сетях не писал по поводу ситуации с отстранением Малкома и Клаудиньо от выступлений за «Зенит» на пять дней.

«Должен пояснить, что комментаторам «Матч ТВ» запретили обсуждать только одного бразильца на выбор и выдали анкету, где нужно было поставить галочку напротив Малкома или Клаудиньо», - с юмором написал Нагучев.

Комментатор добавил, что он выбрал Клаудиньо, а вот Дмитрий Шнякин выбрал Сергея Семака, посчитав его бразильцем.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Нагучев Малком Клаудиньо
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