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Премьер-лига

Брага: «Отстранение Малкома и Клаудиньо – нонсенс, а календарь матчей – беспредел» эксклюзив

08 Сентября 2021 • 17:32 Комментировать (4)

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отстранение со стороны ФИФА бразильских полузащитников «Зенита» Малкома и Клаудиньо от матчей против «Ахмата» и «Челси».

- Я думаю, это большой нонсенс, когда клубы, чтобы развиваться и становиться лучше на международном уровне, покупают игроков, а потом ФИФА запрещает им ставить их на поле. Если в Великобритании есть свои правила, я это понимаю, но почему из-за этих правил должны страдать бразильцы и «Зенит», я не понимаю. Сыграйте тогда на другом поле, где угодно. И это проблема не только питерского клуба. В Испании из-за подобного переносят матчи, а в Италии идёт большая критика ситуации вокруг южноамериканских игроков клубов Серии A.

Получается, что «Зенит» покупал Малкома и Клаудиньо под Лигу чемпионов, а теперь им не дают играть в этом турнире. И почему? Потому что «Зенит» сделал добрую вещь, отдав их сначала в сборную. Кроме того, питерский клуб с удовольствием отпускал Малкома и на Олимпиаду, когда сезон в России уже начался. Кто платит игрокам и кто платит за игроков? Клубы. Вот почему решения на этот счёт не должны мешать клубам.

Да и вообще, такой напряжённый и рваный календарь – бессмысленный в пандемию. Было бы легче и для клубов, и сборных, если бы поставили все матчи сборных перед началом или после окончания клубного сезона. А то выходит полный беспредел: сыграли три тура в национальных чемпионатах, потом остановка для трёх матчей сборных в неделю, и опять возобновление чемпионатов. Такой график не приносит пользу никому и мешает всем, он был бы неприемлем и без коронавируса.

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Комментарии (4)
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Zurukukkk
08 Сентября 2021 в 18:35
англичанка гадит...)))
Zurukukkk
08 Сентября 2021 в 18:37
а ваапче,хорошо,что пиндосы не шибко увлекаются соккером,а то б они каааак начали рулить!..)))
ингерман
08 Сентября 2021 в 19:09
ай бро давеча вырвалси в хород на несколько дней.. захожу в подъезд и вонь стоиц несусветная.. а над лужей надпись - обамка и бориска были туц.. )))
JUMPER
08 Сентября 2021 в 18:22
разумное рассуждение...))) вообще ситуация абсурдная...думаю клубы вправе поднять этот вопрос...))) а кончится всё тем...что перестанут отпускать игроков в сборные...)))
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