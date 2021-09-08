​Канделаки высказалась после ухода с должности генерального продюсера «Матч ТВ»

Тина Канделаки покинула должность генерального продюсера «Матч ТВ». Теперь она будет работать заместителем гендиректора «Газпром-Медиа».

Посредством своего телеграм-канала Канделаки поблагодарила всех людей за поздравления с повышением. Тина позитивно оценила работу, которую проделала она и её команда. При этом она отметила, что впереди у «Матч ТВ» много работы по реализации других целей.

«Мы самоокупаемы, нас смотрят, технологически мы оторвались от конкурентов так, что пока они нас догонят, мы уже совершим следующие победы на этом направлении и по-прежнему будем лидерами индустрии», - написала Канделаки.

Среди прочего, Тина Канделаки поблагодарила Александра Жарова за доверие и возможность экспериментировать.