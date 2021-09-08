За несколько часов до закрытия летнего трансферного окна в России Резиуан Мирзов ушёл из «Спартака» в «Химки» на правах аренды. Популярный телеграм-канал «Мутко против» сообщает о том, что уход Мирзова в другой клуб связан с его поведением. По данным источника, у футболиста часто возникли разногласия с тренерами, одноклубниками и даже с представителями административного штаба. Наставник команды Руй Витория якобы говорил боссам «красно-белых», что был бы рад уходу Мирзова.

Напомним, что Резиуан Мирзов уже выступал за «Химки» на правах аренды в прошлом сезоне и забил 6 голов в 19 матчах.