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Премьер-лига

​Названа причина ухода Мирзова из «Спартака» слухи

08 Сентября 2021 • 15:49 Комментировать

За несколько часов до закрытия летнего трансферного окна в России Резиуан Мирзов ушёл из «Спартака» в «Химки» на правах аренды. Популярный телеграм-канал «Мутко против» сообщает о том, что уход Мирзова в другой клуб связан с его поведением. По данным источника, у футболиста часто возникли разногласия с тренерами, одноклубниками и даже с представителями административного штаба. Наставник команды Руй Витория якобы говорил боссам «красно-белых», что был бы рад уходу Мирзова.

Напомним, что Резиуан Мирзов уже выступал за «Химки» на правах аренды в прошлом сезоне и забил 6 голов в 19 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Резиуан Мирзов
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