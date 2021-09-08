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Премьер-лига

​«Зенит» предлагал ЦСКА Ерохина и Сутормина в рамках сделки по Влашичу слухи

08 Сентября 2021 • 14:35 Комментировать (1)

Никола Влашич летом перебрался в «Вест Хэм», хотя подписать хорвата ранее очень хотел «Зенит». Питерский клуб предлагал ЦСКА в рамках сделки по Влашичу Александра Ерохина и Алексея Сутормина. Также «армейцам» были предложены Себастьян Дриусси и Эммануэль Маммана. Об этом на своих страницах сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Никола Влашич перебрался в «Вест Хэм» после трёх лет выступлений за ЦСКА. Дебютировать в своей новой команде хорватский хавбек группы атаки может уже на ближайших выходных. В четвёртом туре Премьер-лиги «молотобойцы» будут играть против «Саутгемптона» на поле соперника. Поединок пройдёт в субботу, 11 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Александр Ерохин Никола Влашич Алексей Сутормин
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Комментарии (1)
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Zenituwka
08 Сентября 2021 в 16:33
Ага, а ещё пару сотен кубов газа и песенку пачку. Ну сказочники)
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