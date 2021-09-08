Никола Влашич летом перебрался в «Вест Хэм», хотя подписать хорвата ранее очень хотел «Зенит». Питерский клуб предлагал ЦСКА в рамках сделки по Влашичу Александра Ерохина и Алексея Сутормина. Также «армейцам» были предложены Себастьян Дриусси и Эммануэль Маммана. Об этом на своих страницах сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Никола Влашич перебрался в «Вест Хэм» после трёх лет выступлений за ЦСКА. Дебютировать в своей новой команде хорватский хавбек группы атаки может уже на ближайших выходных. В четвёртом туре Премьер-лиги «молотобойцы» будут играть против «Саутгемптона» на поле соперника. Поединок пройдёт в субботу, 11 сентября.