Канделаки покинула должность генерального продюсера «Матч ТВ»

Официальный сайт «Газпром-Медиа» опубликовал заявление, в котором говорится, что новым заместителем генерального директора крупнейшей медиакомпании в России и Восточной Европе станет Тина Канделаки. Это означает, что она покинет должность генерального продюсера «Матч ТВ».

Канделаки занимала этот пост с момента запуска проекта, а именно с 2015 года. Сменщиком на данной позиции станет Александр Тащин, который является главным редактором телеканала.

Сама Канделаки сказала, что на ее плечи теперь ляжет огромная ответственность на новом месте работы: «Перед нашим холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят амбициозные задачи. Я намерена приложить все силы, чтобы их успешно решить».