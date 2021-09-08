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Премьер-лига

Канделаки покинула должность генерального продюсера «Матч ТВ»

08 Сентября 2021 • 12:49 Комментировать (2)

Официальный сайт «Газпром-Медиа» опубликовал заявление, в котором говорится, что новым заместителем генерального директора крупнейшей медиакомпании в России и Восточной Европе станет Тина Канделаки. Это означает, что она покинет должность генерального продюсера «Матч ТВ».

Канделаки занимала этот пост с момента запуска проекта, а именно с 2015 года. Сменщиком на данной позиции станет Александр Тащин, который является главным редактором телеканала.

Сама Канделаки сказала, что на ее плечи теперь ляжет огромная ответственность на новом месте работы: «Перед нашим холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят амбициозные задачи. Я намерена приложить все силы, чтобы их успешно решить».

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Евро-Футбол.Ру,
Тина Канделаки Матч ТВ
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
White_Shark
08 Сентября 2021 в 14:11
Ну не должен был человек, который путает игроков национальной сборной, долго возглавлять главный спортивный канал. Должен быть тот, который горит футболом и спортом в целом. Верните нам бесплатный футбол в полном объеме.
Id152079006
08 Сентября 2021 в 12:57
Ей место не в Газпром-Медиа, а в сухумском питомнике, откуда она собственно говоря и вышла.
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