«Ахмат» подписал нападающего «Химок»

Ивуарийский форвард Сенен Себаи, выступавший на старте сезона за подмосковные «Химки», сменил команду. Новым местом работы 27-летнего африканского футболиста стал грозненский «Ахмат». Об этом рапортует пресс-служба клуба.

Стороны заключили трудовое соглашение сроком на один год. Контракт может быть пролонгирован по инициативе клуба из Грозного.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги нападающий поучаствовал в шести поединках, в которых получил две желтые карточки.

После шести туров РПЛ грозненский коллектив имеет в своем активе девять баллов и располагается на восьмой строчке в таблице.