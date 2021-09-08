Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 151 Комментарии
Премьер-лига

«Ахмат» подписал нападающего «Химок»

08 Сентября 2021 • 09:32 Комментировать

Ивуарийский форвард Сенен Себаи, выступавший на старте сезона за подмосковные «Химки», сменил команду. Новым местом работы 27-летнего африканского футболиста стал грозненский «Ахмат». Об этом рапортует пресс-служба клуба.

Стороны заключили трудовое соглашение сроком на один год. Контракт может быть пролонгирован по инициативе клуба из Грозного.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги нападающий поучаствовал в шести поединках, в которых получил две желтые карточки.

После шести туров РПЛ грозненский коллектив имеет в своем активе девять баллов и располагается на восьмой строчке в таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021 Сене Себаи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Сентября
10:35 · Россия. Премьер-лига
В «Сампдории» заявили, что клуб не делал предложение по Вильене из «Краснодара»
09:32 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» подписал нападающего «Химок»
00:08 · Россия. Премьер-лига
В РПЛ закрылось трансферное окно
07 Сентября
23:27 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» объяснили уход Мирзова
22:32 · Россия. Премьер-лига
​Мирзов перешёл в «Химки» 1 официально
21:52 · Россия. Премьер-лига
​Чепчугов вызвал Гинера на ринг
21:06 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» договорился об увеличении пропускной способности стадиона 4
18:35 · Россия. Премьер-лига
В «Нижнем Новгороде» поприветствовали Бумаля: «Он усилит наш коллектив»
18:12 · Россия. Премьер-лига
Крал: «С особенными чувствами играл за «Спартак»
17:01 · Россия. Премьер-лига
Шапи проведёт остаток текущего сезона в Турции
15:49 · Россия. Премьер-лига
Крицюк: «Из «Зенита» легче попасть в сборную» 11
15:32 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Ахмата» - об интересе к Игнатьеву и Шапи: «Хотим арендовать одного из двух»
14:50 · Россия. Премьер-лига
Антон Миранчук рискует пропустуть до шести месяцев
14:26 · Россия. Премьер-лига
Зотов – о Кварахцелии: «Рад, что в команде остаётся такой сильный игрок»
14:09 · Россия. Премьер-лига
Кофрие – о переходе в «Спартак»: «Это шанс всей моей жизни»
Все новости
Рекомендуем