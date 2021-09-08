В полночь по московскому времени в РПЛ закрылось трансферное окно. С этого момента клубы больше не могут регистрировать новых футболистов. Летняя трансферная кампания началась 28 июня и продолжалась до 7 сентября включительно.

Теперь клубы российской Премьер-лиги смогут усилить свои составы уже зимой. Трансферное окно будет открыто с 26 января по 22 февраля.

Напомним, что после паузы на матчи сборных чемпионат России возобновится уже на ближайших выходных. Матчи седьмого тура Премьер-лиги пройдут 11, 12 и 13 сентября. Лидером РПЛ на текущий момент является «Зенит», набравший в шести турах 14 очков.