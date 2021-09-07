​В «Спартаке» объяснили уход Мирзова

В последний день трансферного окна Резиуан Мирзова ушёл из «Спартака» - атакующий хавбек снова будет выступать за «Химки» на правах аренды.

Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» возглавляет пресс-службу, объяснил уход Мирзова. Давая комментарий для sport24, Зеленов сказал, что тренерский штаб команды во главе с Руем Виторией не мог гарантировать Мирзову регулярную игровую практику, поэтому было принято решение подобрать игроку другой вариант. Представитель «красно-белых» не стал говорить о финансовой составляющей сделки, но отметил, что зарплатная ведомость клуба разгрузится.