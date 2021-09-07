На официальном сайте «Спартака» была размещена информация о переходе атакующего полузащитника Резиуана Мирзова в «Химки». Речь идёт об аренде 28-летнего футболиста на срок до конца мая следующего года.

Резиуан Мирзов уже играл в «Химках» на правах аренды в прошлом сезоне. Тогда футболист провёл за подмосковную команду 19 матчей и записал на свой счёт 6 голов и 2 результативных паса на партнёров.

Любопытно, что в ближайшем туре чемпионата России «Спартак» и «Химки» сыграют друг с другом. Игра пройдёт в субботу, 11 сентября, на «Открытие Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:00.