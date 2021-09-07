С «Локомотива» снят запрет на регистрацию новых игроков

Столичный «Локомотив» вновь может регистрировать новых футболистов. С «железнодорожников» снят запрет на оформление новичков, сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, что московский топ-клуб попал под санкции из-за долгов перед экс-защитником команды Соломоном Кверквелией. Грузинский футболист хотел получить премиальные от «железнодорожников» за выступления в сезоне-2019/2020.

Соломон защищал цвета московского коллектива с 2017 по 2021 год. В настоящий момент защитник пребывает в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне РПЛ Кверквелия играл на правах аренды за «Ротор». Грузин провел 19 матчей и получил пять предупреждений.