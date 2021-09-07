Футбольный агент Марк Санлехи, который представляет интересы полузащитника каталонской «Барселоны» Алекса Кольядо, прокомментировал слухи о возможном переезде своего клиента в Россию. Была информация, что ЦСКА может взять его в аренду.

«На данный момент я не могу ничего рассказать о переговорах с ЦСКА. Трансферное окно в некоторых странах еще открыто, посмотрим, что может произойти за это время», - рассказал агент в интервью корреспонденту «Евро-Футбол.ру».

В минувшем сезоне Кольядо выступал за вторую команду «сине-гранатовых». Полузащитник принял участие в 22 поединках и отметился восемью результативными выстрелами.