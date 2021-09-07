Георгий Зотов: «Чемпионство «Рубину» по силам»

Защитник казанского «Рубина» Георгий Зотов ответил на вопрос о шансах своей команды в борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге.

«Чемпионские амбиции? Думаю, чемпионство нам по силам. Надо всегда ставить максимальные задачи», - передает слова футболиста «Спорт Бизнес Online».

В новом сезоне чемпионата России команды провели шесть туров. Казанский коллектив набрал 11 баллов и занимает пятую строчку в турнирной таблице.

Следующий поединок «Рубин» сыграет против екатеринбургского «Урала». Матч состоится в понедельник, 13 сентября, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.