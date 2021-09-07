Экс-хавбек казанского «Рубина» и «Краснодара» Руслан Камболов трудоустроился в тульском «Арсенале». 31-летний футболист перебрался в стан «оружейников» на правах свободного агента, об этом рапортует пресс-служба клуба.

«Приветствуем Руслана Камболова и желаем успешной игры в красно-желтой команде!», - говорится в публикации «Арсенала».

Стоит отметить, что Камболов имеет опыт выступлений за сборную России. На счету полузащитника шесть матчей за национальную команду.

В прошлом сезоне Премьер-лиги Руслан сыграл десять поединков, отметившись одной результативной передачей.