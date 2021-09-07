ЦСКА нацелился на полузащитника «Барселоны»

Стал известен российский клуб, который может подписать хавбека каталонской «Барселоны» Алекса Кольядо. Как информирует Transfermarkt, в услугах воспитанника Ла Масии заинтересован московский ЦСКА.

Источник утверждает, что Кольядо стал приоритетной целью «армейского» клуба после срыва переговоров по трансферу полузащитника «Милана» Самуэля Кастильехо.

Ранее президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта намекнул на переезд одного из футболистов «Барселоны» в РПЛ.

Кольядо сыграл 22 поединка за дублеров каталонского коллектива в минувшем сезоне и забил восемь мячей.