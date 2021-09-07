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Премьер-лига

ЦСКА нацелился на полузащитника «Барселоны»

07 Сентября 2021 • 11:47 Комментировать (1)

Стал известен российский клуб, который может подписать хавбека каталонской «Барселоны» Алекса Кольядо. Как информирует Transfermarkt, в услугах воспитанника Ла Масии заинтересован московский ЦСКА.

Источник утверждает, что Кольядо стал приоритетной целью «армейского» клуба после срыва переговоров по трансферу полузащитника «Милана» Самуэля Кастильехо.

Ранее президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта намекнул на переезд одного из футболистов «Барселоны» в РПЛ.

Кольядо сыграл 22 поединка за дублеров каталонского коллектива в минувшем сезоне и забил восемь мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Трансферы футбола - лето 2021 Алекс Кольядо
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Комментарии (1)
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Dabo47709
07 Сентября 2021 в 14:17
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- 1b2k.info --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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