Лунёв: «Жаль, что Азмун не перешёл в «Байер»

Экс-голкипер «Зенита» Андрей Лунёв поделился мнением о сорвавшемся уходе нападающего Сердара Азмуна из петербургского клуба. Летом СМИ сообщали, что леверкузенский «Байер» проявлял заинтересованность в услугах иранского бомбардира.

«Я общался с Сердаром насчет «Байера». Он расспрашивал про город и команду. Я ему все рассказал. Очень жаль, что он не перешел», - передает слова российского вратаря Sport24.

Азмун остался в «Зените» как минимум до января. Действующее трудовое соглашение нападающего с «сине-бело-голубыми» истекает летом следующего года.

Иранец защищает цвета петербургского коллектива с февраля 2019 года. В новом розыгрыше Премьер-лиги Сердар отметился пятью забитыми мячами в шести встречах.

Подопечные Сергея Семака набрали 14 баллов и единолично лидируют в турнирной таблице РПЛ.