В «Спартаке» подвели итоги летнего трансферного окна

Гендиректор столичного «Спартака» Евгений Малежиков высказался о летней трансферной кампании «красно-белых». Об этом руководитель поведал в интервью Sport24.

Малежиков отметил, что клуб провел непростое трансферное окно из-за отсутствия спортивного директора. Гендиректор отметил продление трудовых соглашений с лидерами команды, а также усиление защитной линии в лице бельгийца Кофрие. По его словам, все слухи об отказе подписывать игроков под Руя Виторию не соответствуют действительности и высосаны из пальца.

«Спартак» провально стартовал в новом сезоне РПЛ. После шести туров команда набрала семь очков и занимает десятое место в таблице.