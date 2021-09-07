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Премьер-лига

В «Спартаке» подвели итоги летнего трансферного окна

07 Сентября 2021 • 10:49 Комментировать (1)

Гендиректор столичного «Спартака» Евгений Малежиков высказался о летней трансферной кампании «красно-белых». Об этом руководитель поведал в интервью Sport24.

Малежиков отметил, что клуб провел непростое трансферное окно из-за отсутствия спортивного директора. Гендиректор отметил продление трудовых соглашений с лидерами команды, а также усиление защитной линии в лице бельгийца Кофрие. По его словам, все слухи об отказе подписывать игроков под Руя Виторию не соответствуют действительности и высосаны из пальца.

«Спартак» провально стартовал в новом сезоне РПЛ. После шести туров команда набрала семь очков и занимает десятое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Трансферы футбола - лето 2021 Евгений Малежиков
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Комментарии (1)
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ARTUR
07 Сентября 2021 в 11:37
эти сосуны слухов уже задолбали )) истинную силу клуба покажет ближайший период сентябрь- октябрь
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