Лунёв подтвердил, что «Зенит» хотел арендовать его у «Байера»

Российский голкипер Андрей Лунёв, который минувшим летом перебрался на правах свободного агента в леверкузенский «Байер», отреагировал на информацию о возможном возвращении в петербургский «Зенит». Сообщалось, что «сине-бело-голубые» хотели оформить аренду вратаря.

В интервью Sport24 Лунёв подтвердил данную информацию. При этом футболист отметил, что сам не захотел возвращаться, поскольку переехал в чемпионат, в котором давно мечтал выступать.

Андрей пополнил ряды «фармацевтов» в середине июля. С голкипером был подписан контракт до лета 2023 года.

В стартовавшем сезоне Бундеслиги россиянин пока на поле не выходил. Лунёв проигрывает конкуренцию за место в воротах финну Лукашу Градецки.