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Премьер-лига

Акинфеев: «Никогда не мечтал быть капитаном»

07 Сентября 2021 • 09:15 Комментировать

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поведал о том, как относится к роли капитана команды.

В эфире телеканала «Россия24» вратарь заявил, что капитанская повязка – это двойная ответственность. По словам Акинфеева, он никогда не мечтал быть капитаном. Выбор в его пользу сделал тренерский штаб.

«Думаю, я справлялся. Руки не тряслись», - приводит слова вратаря «Спорт-экспресс».

Акинфеев является воспитанником академии «армейцев». В составе первой команды ЦСКА он выступает с 2002 года.

В текущем сезоне чемпионата России голкипер провел шесть поединков и пропустил шесть мячей.

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Игорь Акинфеев
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