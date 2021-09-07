Акинфеев: «Никогда не мечтал быть капитаном»

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поведал о том, как относится к роли капитана команды.

В эфире телеканала «Россия24» вратарь заявил, что капитанская повязка – это двойная ответственность. По словам Акинфеева, он никогда не мечтал быть капитаном. Выбор в его пользу сделал тренерский штаб.

«Думаю, я справлялся. Руки не тряслись», - приводит слова вратаря «Спорт-экспресс».

Акинфеев является воспитанником академии «армейцев». В составе первой команды ЦСКА он выступает с 2002 года.

В текущем сезоне чемпионата России голкипер провел шесть поединков и пропустил шесть мячей.