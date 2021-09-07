Акинфеев объяснил, почему не вернулся в сборную России

Страж ворот московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о том, почему не захотел возвращаться в национальную команду. Напомним, что опытный голкипер объявил о завершении международной карьеры в 2018 году.

«Хочу видеть новые лица в сборной, чтобы они прогрессировали. В 36 лет прогрессировать некуда. Они должны тянуть сборную наверх. Я дал слово и буду держать его», - поведал вратарь в эфире телеканала «Россия24».

Акинфеев ушел из сборной России по окончании домашнего чемпионата мира-2018. На том турнире команда под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила хорватам. В составе национальной команды Игорь сыграл 111 матчей и пропустил 95 голов.