Иван Игнатьев близок к переходу в «Ахмат»

Форвард казанского «Рубина» Иван Игнатьев может продолжить свои выступления в составе «Ахмата».

По информации источника «РБ Спорт»«РБ Спорт», грозненский клуб рассматривает возможность оформления аренды 22-летнего футболиста.

Если верить данным вышеупомянутого издания, клубы могут согласовать сделку касаемо перехода Ивана Игнатьева в последний день трансферного окна – 7 сентября.

Отметим, что ранее заинтересованной в приглашении молодого нападающего стороной был «Урал». Но клуб из Екатеринбурга оказался не в состоянии взять на себя обязательства по выплате заработной платы форварду.

у Ивана Игнатьева 35 проведённых игр за «Рубин», в которых он отличился тремя мячами.