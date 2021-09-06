Атакующий полузащитник «Милана» Самуэль Кастильехо не перейдёт в ЦСКА. Как сообщает на своих страницах sport24, клубы не контактируют насчёт этой сделки уже несколько дней. Дело в том, что «Милан» не готов идти на условия ЦСКА – итальянский клуб настаивает на том, чтобы аренда Кастильехо была платной.

Самуэль Кастильехо выступает за «Милан» с лета 2018 года после перехода из «Вильярреала». В 109 матчах за «россонери» атакующий хавбек записал на свой счёт 11 голов и 14 результативных передач на партнёров. Эксперты портала transfermarkt оценивают 26-летнего Самуэля Кастильехо в 8 миллионов евро.