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Премьер-лига

Кастильехо не перейдёт в ЦСКА

06 Сентября 2021 • 19:55 Комментировать

Атакующий полузащитник «Милана» Самуэль Кастильехо не перейдёт в ЦСКА. Как сообщает на своих страницах sport24, клубы не контактируют насчёт этой сделки уже несколько дней. Дело в том, что «Милан» не готов идти на условия ЦСКА – итальянский клуб настаивает на том, чтобы аренда Кастильехо была платной.

Самуэль Кастильехо выступает за «Милан» с лета 2018 года после перехода из «Вильярреала». В 109 матчах за «россонери» атакующий хавбек записал на свой счёт 11 голов и 14 результативных передач на партнёров. Эксперты портала transfermarkt оценивают 26-летнего Самуэля Кастильехо в 8 миллионов евро.

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Милан ЦСКА Москва Самуэль Кастильехо Трансферы футбола - лето 2021
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