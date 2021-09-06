В понедельник «Рубин» проводил контрольный матч против «Краснодара» и проиграл с результатом 1:3. После игры пресс-служба казанского клуба опубликовала несколько фотографий. Судя по ним, расположение «рубиновых» посетила известная журналистка и актриса Ксения Собчак. Вероятно, она пообщалась с главным тренером команды Леонидом Слуцким.

«Скоро», - загадочно подписал фотографии «Рубин».

Можно предположить, что в скором времени на канале Ксении Собчак в YouTube выйдет интервью с Леонидом Слуцким.

Ближайший матч РПЛ «Рубин» проведёт в понедельник, 13 сентября, против «Урала».