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Премьер-лига

Ксения Собчак пообщалась со Слуцким в расположении «Рубина» фото

06 Сентября 2021 • 18:58 Комментировать (2)

В понедельник «Рубин» проводил контрольный матч против «Краснодара» и проиграл с результатом 1:3. После игры пресс-служба казанского клуба опубликовала несколько фотографий. Судя по ним, расположение «рубиновых» посетила известная журналистка и актриса Ксения Собчак. Вероятно, она пообщалась с главным тренером команды Леонидом Слуцким.

«Скоро», - загадочно подписал фотографии «Рубин».

 

Можно предположить, что в скором времени на канале Ксении Собчак в YouTube выйдет интервью с Леонидом Слуцким.

Ближайший матч РПЛ «Рубин» проведёт в понедельник, 13 сентября, против «Урала».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Ксения Собчак
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Комментарии (2)
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ингерман
06 Сентября 2021 в 19:08
ай а тема сисек не раскрыта.. )))
Crocodile
06 Сентября 2021 в 19:32
Ленькиных
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