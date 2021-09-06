В «Спартаке» приняли решение по поводу будущего главного тренера команды Руя Витории. Португальский специалист в ближайшее время не лишится работы. Напротив, руководители «красно-белых» вынесли Витории «вотум доверия», о чём стало известно журналистам A Bola. По данным источника, боссы московского клуба провели встречу с тренером и обсудили пути выхода из кризиса.

Напомним, что «Спартак» на текущий момент располагается только на десятой позиции в турнирной таблице российского чемпионата. «Красно-белые» в шести турах набрали семь зачётных баллов.

В субботу, 11 сентября, «Спартак» сыграет против «Химок».