Камано: «Не могу выехать из Гвинеи, границы сейчас закрыты»

Форвард московского «Локомотива» Франсуа Камано в интервью российским СМИ высказался о сложившейся ситуации в Гвинее. Игрок не может вернуться в Россию из-за государственного переворота на родине.

«Да, я действительно не могу выехать. Границы Гвинеи сейчас закрыты. Ждем и надеемся, что сможем улететь на наших рейсах», - передает слова футболиста «Спорт-экспресс».

Камано был вызван в сборную Гвинеи на поединок отборочного раунда чемпионата мира-2022 против Марокко, однако встречу перенесли из-за сложившейся ситуации в стране.

В нынешнем сезоне РПЛ Франсуа провел шесть матчей.