«Ростов» намерен усилиться полузащитником «Бенфики»

Полузащитник Габриэль Пирес, выступающий в португальском чемпионате за лиссабонскую «Бенфику», пользуется спросом в российской Премьер-лиге. Об этом на своих страницах рапортует A Bola.

Источник утверждает, что «Ростов» нацелился на бразильского хавбека и начал переговоры с португальской стороной. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Пиреса составляет семь миллионов евро.

В прошлом сезоне Примейры Габриэль провел 20 поединков, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.

Действующий контракт 27-летнего игрока с «Бенфикой» рассчитан до конца июня 2024 года.