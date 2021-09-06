Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 158 Комментарии
Премьер-лига

«Ростов» намерен усилиться полузащитником «Бенфики»

06 Сентября 2021 • 11:53 Комментировать

Полузащитник Габриэль Пирес, выступающий в португальском чемпионате за лиссабонскую «Бенфику», пользуется спросом в российской Премьер-лиге. Об этом на своих страницах рапортует A Bola.

Источник утверждает, что «Ростов» нацелился на бразильского хавбека и начал переговоры с португальской стороной. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Пиреса составляет семь миллионов евро.

В прошлом сезоне Примейры Габриэль провел 20 поединков, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.

Действующий контракт 27-летнего игрока с «Бенфикой» рассчитан до конца июня 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Трансферы футбола - лето 2021 Габриэль Пирес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Сентября
12:30 · Россия. Премьер-лига
Камано: «Не могу выехать из Гвинеи, границы сейчас закрыты»
11:53 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» намерен усилиться полузащитником «Бенфики»
11:35 · Россия. Премьер-лига
Бохинен: «Надеюсь, в течение этого сезона больше людей узнают, кто я такой»
11:28 · Россия. Премьер-лига
Смолов - лучший футболист «Локомотива» в августе
10:55 · Россия. Премьер-лига
Соловьёв: «Жалко, что Дзюбу не вызвали. Народ его любил» 5
10:33 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» сделал заявление по ситуации с Камано
10:09 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» нашёл нового форварда в Шотландии
00:21 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий: «Кастильехо… Кастильехо… Где-то слышал»
00:08 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий: «Локомотив» - великолепный соперник для товарищеского матча» 1
05 Сентября
22:55 · Россия. Премьер-лига
Как «Локомотив» обыграл ЦСКА - видео 1 видео
21:53 · Россия. Премьер-лига
После 9 лет в России Джорджевич подписал контракт с датским клубом
21:03 · Россия. ФНЛ
«Торпедо» на последней минуте упустило победу в Калининграде 1
19:58 · Россия. ФНЛ
«КамАЗ», «Нефтехимик» и «Кубань» отпраздновали победы
19:17 · Россия. Премьер-лига
Отозванные из сборной Бразилии Малком и Клаудиньо тренируются с «Зенитом» 1
19:06 · Россия. ФНЛ
«Оренбург» разгромлен «Ротором», «Алания» оступилась в Долгопрудном
Все новости
Рекомендуем
 