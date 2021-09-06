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Премьер-лига

Бохинен: «Надеюсь, в течение этого сезона больше людей узнают, кто я такой»

06 Сентября 2021 • 11:35 Комментировать

Норвежский хавбек Эмиль Бохинен высказался о своей жизни в Москве. Напомним, что полузащитник выступает в российском чемпионате за столичный ЦСКА.

«Меня удивляет притяжение Москвы. Как часто меня узнают? Я хожу в маске, поэтому нечасто. Надеюсь, в течение этого сезона больше людей узнают, кто я такой», - передает слова скандинавского игрока пресс-служба «армейского» клуба.

Эмиль перешел в ЦСКА из «Стабека» в феврале 2021 года. Норвежец подписал с «армейцами» долгосрочное соглашение, рассчитанное до середины 2025 года.

В текущем сезоне российской Премьер-лиги Бохинен сыграл четыре встречи и получил желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Эмиль Бохинен
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