Бохинен: «Надеюсь, в течение этого сезона больше людей узнают, кто я такой»

Норвежский хавбек Эмиль Бохинен высказался о своей жизни в Москве. Напомним, что полузащитник выступает в российском чемпионате за столичный ЦСКА.

«Меня удивляет притяжение Москвы. Как часто меня узнают? Я хожу в маске, поэтому нечасто. Надеюсь, в течение этого сезона больше людей узнают, кто я такой», - передает слова скандинавского игрока пресс-служба «армейского» клуба.

Эмиль перешел в ЦСКА из «Стабека» в феврале 2021 года. Норвежец подписал с «армейцами» долгосрочное соглашение, рассчитанное до середины 2025 года.

В текущем сезоне российской Премьер-лиги Бохинен сыграл четыре встречи и получил желтую карточку.