Смолов - лучший футболист «Локомотива» в августе

В московском «Локомотиве» определились с лучшим футболистом по итогам августа. Награду получил нападающий Фёдор Смолов, об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте столичного клуба.

31-летний форвард успешно выступает на старте нового сезона российской Премьер-лиги. Фёдор принял участие в шести поединках и отметился шестью забитыми мячами (один – с пенальти).

После шести проведенных туров «железнодорожники» набрали 12 баллов и занимают четвертую строчку в турнирной таблице.

Следующий матч в чемпионате России «Локомотив» проведет с «Крыльями Советов» 11 сентября.